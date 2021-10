Ermal Meta, il concerto allo stadio di Tirana su Radio Italia il 23 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Ermal Meta – foto di Emilio TimiMILANO – “È passato già un mese dal concerto allo stadio di Tirana. La nostalgia canaglia va nutrita e quindi il 23 ottobre su Radio Italia, e in contemporanea su Radio Italia Tv, lo rivivremo di nuovo, insieme”. Lo annuncia, sui suoi canali social, Ermal Meta. Tra pochi giorni, dunque, sarà possibile vedere sul piccolo schermo il grande live che il cantante italo-albanese ha tenuto nelle scorse settimane. Per chi c’era e, soprattutto, per chi non ha avuto la possibilità di partecipare fisicamente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021)– foto di Emilio TimiMILANO – “È passato già un mese daldi. La nostalgia canaglia va nutrita e quindi il 23su, e in contemporanea suTv, lo rivivremo di nuovo, insieme”. Lo annuncia, sui suoi canali social,. Tra pochi giorni, dunque, sarà possibile vedere sul piccolo schermo il grande live che il cantante italo-albanese ha tenuto nelle scorse settimane. Per chi c’era e, soprattutto, per chi non ha avuto la possibilità di partecipare fisicamente. L'articolo L'Opinionista.

