Ergastolo ostativo, la proposta di legge della Fondazione Falcone: “Libertà dei boss sia legata al diritto alla verità delle vittime” (Di martedì 19 ottobre 2021) Se gli ergastolani detenuti per reati di tipo mafioso o per terrorismo vorranno accedere alla Libertà vigilata dovranno aver “contributo per la realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali”. È questo uno dei passaggi fondamentali della proposta di legge di riforma della normativa sul cosiddetto Ergastolo ostativo, elaborata dalla Fondazione Giovanni Falcone. Nell’aprile scorso, infatti, la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, cioè la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Se gli ergastolani detenuti per reati di tipo mafioso o per terrorismo vorranno accederevigilata dovranno aver “contributo per la realizzazione delspettante alle, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali”. È questo uno dei passaggi fondamentalididi riformanormativa sul cosiddetto, elaborata dGiovanni. Nell’aprile scorso, infatti, la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, cioè la ...

