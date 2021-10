Elica: tavolo al Mise, si tratta a oltranza (Di martedì 19 ottobre 2021) Posizioni ancora distanti fra Elica e sindacati in merito alla vertenza partita lo scorso 31 marzo con la presentazione di un piano di riorganizzazione a base di esuberi e delocalizzazioni. Ma secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Posizioni ancora distanti frae sindacati in merito alla vertenza partita lo scorso 31 marzo con la presentazione di un piano di riorganizzazione a base di esuberi e delocalizzazioni. Ma secondo ...

Advertising

ansa_marche : Elica: tavolo al Mise, si tratta a oltranza - AndyT_90 : #Elica: tavolo al #Mise, si tratta a oltranza - fisco24_info : Elica: tavolo al Mise, si tratta a oltranza: Posizioni distanti, ma 'timidi passi avanti' - iLoveFiom : RT @fiomnet: ???? #NAPOLI #ANCONA NON MOLLEREMO MAI! ?? Il tavolo #Whirlpool sta per iniziare, nel frattempo la mobilitazione sotto al #Mise… - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Sotto al Ministero, il presidio dei circa 500 lavoratori di #Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona che sono arrivati in corte… -