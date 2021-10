Elezioni Roma, Rachele Mussolini: “Campagna sporcata, a voto finito non più spettro fascismo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i ballottaggi alle Elezioni comunali a Roma, “giusto ammettere la sconfitta ma non parlare di debacle, quella è riservata al M5S. Certamente ci saranno delle analisi da fare, il candidato avrebbe dovuto esser tirato fuori tre mesi prima, perché potesse farsi conoscere, ma se le cose sono andate così qualcosa non ha funzionato come doveva”. Lo dice all’Adnkronos Rachele Mussolini, commentando la netta sconfitta del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. “Ora, al netto delle autocritiche, bisognerà farsi trovare pronti – continua -, tra un anno e mezzo ci saranno le regionali e alla luce del fatto che è stato scelto tardi il candidato sindaco, sono certa che entro fine anno usciranno nomi di alto profilo per le prossime sfide”. “Poi c’è il clima instaurato in queste ultime due settimane che non ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i ballottaggi allecomunali a, “giusto ammettere la sconfitta ma non parlare di debacle, quella è riservata al M5S. Certamente ci saranno delle analisi da fare, il candidato avrebbe dovuto esser tirato fuori tre mesi prima, perché potesse farsi conoscere, ma se le cose sono andate così qualcosa non ha funzionato come doveva”. Lo dice all’Adnkronos, commentando la netta sconfitta del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. “Ora, al netto delle autocritiche, bisognerà farsi trovare pronti – continua -, tra un anno e mezzo ci saranno le regionali e alla luce del fatto che è stato scelto tardi il candidato sindaco, sono certa che entro fine anno usciranno nomi di alto profilo per le prossime sfide”. “Poi c’è il clima instaurato in queste ultime due settimane che non ha ...

Advertising

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, per Michetti l’esito è “laconico”: ma nessuno capisce cosa voglia dire. E sui social c’è chi ironizz… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma - risultati definitivi Gualtieri (CSX) 60,15% Michetti (CDX) 39,85% #Ballottaggi2021 #MaratonaYouTrend - LeonelliG : Oggi a Roma per appuntamenti non ho resistito alla tentazione: ascoltare #RadioRadio. È tutto un “il prof.… - giornaleradiofm : Approfondimenti: C.sinistra:Calenda,unità da M5s a Azione?Non mi convince: (ANSA) - ROMA, 19 OTT - 'La lettura di q… -