Elezioni Roma, Bonolis: "Non ho votato, cambiare sindaco è passo avanti" (Di martedì 19 ottobre 2021) "Non ho votato. Sono contento perché abbiamo cambiato sindaco, è già un passo avanti". Paolo Bonolis è stato spettatore interessato nelle Elezioni comunali di Roma, vinte dal nuovo sindaco Roberto Gualtieri. "Non ho votato. L'unico sindaco che ho votato è stato Veltroni nel 2001 e nel 2006. Non ho votato perché non conosco" Gualtieri e Enrico Michetti, candidato del centrodestra. "Entrambi hanno detto le stesse cose: 'Faremo di Roma una città migliore'. Sono contento perché abbiamo cambiato sindaco, è già un passo avanti. Probabilmente i problemi erano troppo grandi per la signora Raggi. Se Gualtieri facesse bene, lo ...

