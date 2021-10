Elezioni Roma | Bonolis | “Non ho votato | cambiare sindaco è passo avanti”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Non ho. Sono contento perché abbiamo cambiato, è già un”. Paoloè stato spettatore interessato nellecomunali di, vinte dal nuovoRoberto Gualtieri. “Non ho. L’unicoche hoè stato Veltroni nel 2001 e nel 2006. Non hoperché non conosco” Gualtieri e Enrico Michetti, candidato del centrodestra. “Entrambi hanno detto le stesse cose: ‘Faremo diuna città migliore’. Sono contento perché abbiamo cambiato, è già un. Probabilmente i problemi erano troppo grandi per la signora Raggi. Se Gualtieri facesse bene, lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

...ultime. Nel corso della discussione, l'inconsueto gruppo di commentatori ha cercato di analizzare le motivazioni che hanno portato al risultato elettorale ben noto. " Non ho votato a", ...Dopo la corsa di Carlo Calenda per la carica di sindaco di, Azione sale al 3.5%, con un più 1%. Rispetto al voto espresso alle ultimepolitiche, sono gli elettori di Fratelli d'Italia ...Paolo Bonolis ha ammesso di essere parte del "partito dell'astensionismo" che non ha votato alle recenti elezioni amministrative ...Alessandro Sallusti manda in tilt Roberto Gualtieri. Il direttore di Libero è ospite di “diMartedi” assieme al neosindaco di Roma, ...