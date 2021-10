Elezioni in Emilia-Romagna: vince il centrosinistra (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la vittoria al primo turno di Lepore a Bologna, Sadegholvaad a Rimini e De Pascale a Ravenna, altri sindaci sono stati eletti ai ballottaggi. Guardiamo ai risultati del secondo turno di Elezioni in Emilia-Romagna. I ballottaggi a Cento, Pavullo, Finale Emilia e Cattolica La città di Cento, Pavullo nel Frignano, Finale Emilia e Cattolica hanno eletto il loro primo cittadino. Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la vittoria al primo turno di Lepore a Bologna, Sadegholvaad a Rimini e De Pascale a Ravenna, altri sindaci sono stati eletti ai ballottaggi. Guardiamo ai risultati del secondo turno diin. I ballottaggi a Cento, Pavullo, Finalee Cattolica La città di Cento, Pavullo nel Frignano, Finalee Cattolica hanno eletto il loro primo cittadino.

Advertising

MasterblogBo : Eletti al secondo turno in Emilia-Romagna i sindaci a Cento, Pavullo, Finale Emilia e Cattolica I nuovi primi citta… - EasyofficeBO : Eletti al secondo turno in Emilia-Romagna i sindaci a Cento, Pavullo, Finale Emilia e Cattolica I nuovi primi citta… - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @Roma @gualtierieurope @LaStampa @MassimGiannini @Libero_official @alesallusti @AndreaScanzi… - valkeasusi : @Gio_Iris @MagisterZatta @dottorbarbieri Ho visto più consapevolezza in Emilia-Romagna dove sì le elezioni sono sta… - EsenSemo : @MMMjuliette Un po' col mio stesso spirito di dover votare il simpatico Bonaccini alle elezioni regionali dell'Emil… -