Elezioni, costituzionalista Azzariti: "non voto è segno crisi democrazia rappresentativa" (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il crescente distacco tra cittadini e istituzioni raccontato dal forte astensionismo a queste Elezioni non è ascrivibile solo a qualunquismo, disinteresse o protesta, più o meno consapevole, nei confronti della classe politica. È indice di qualcosa di più grave: una radicale perdita di fiducia nella democrazia come veicolo di cambiamento ed emancipazione sociale, che oggi interessa in particolare i più poveri e i più svantaggiati. Ne discute con l'Adnkronos il professore ordinario di Diritto costituzionale all'università di Roma la Sapienza, Gaetano Azzariti che afferma: "L'astensionismo così esteso è un segno drammatico della crisi della democrazia rappresentativa. Abbiamo un governo di mezzo popolo, l'altro, quello dei 'dimenticati', è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il crescente distacco tra cittadini e istituzioni raccontato dal forte astensionismo a questenon è ascrivibile solo a qualunquismo, disinteresse o protesta, più o meno consapevole, nei confronti della classe politica. È indice di qualcosa di più grave: una radicale perdita di fiducia nellacome veicolo di cambiamento ed emancipazione sociale, che oggi interessa in particolare i più poveri e i più svantaggiati. Ne discute con l'Adnkronos il professore ordinario di Diritto costituzionale all'università di Roma la Sapienza, Gaetanoche afferma: "L'astensionismo così esteso è undrammatico delladella. Abbiamo un governo di mezzo popolo, l'altro, quello dei 'dimenticati', è ...

