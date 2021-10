Elezioni amministrative, ballottaggio a Benevento e Caserta: conferma per Mastella e Marino (Di martedì 19 ottobre 2021) Elezioni amministrative a Benevento e Caserta: il ballottaggio ha visto la conferma per il secondo mandato sia per Clemente Mastella che per Carlo Marino. Il ballottaggio per le Elezioni amministrative a Benevento e Caserta, tenutosi domenica 17 e lunedì 18 ottobre, ha visto la riconferma a sindaco per Clemente Mastella e Carlo Marino, i quali Leggi su 2anews (Di martedì 19 ottobre 2021): ilha visto laper il secondo mandato sia per Clementeche per Carlo. Ilper le, tenutosi domenica 17 e lunedì 18 ottobre, ha visto la ria sindaco per Clementee Carlo, i quali

Advertising

twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fanpage : #Ballottaggi2021, Quasi sei cittadini su dieci non sono andati a votare al secondo turno delle elezioni amministrat… - repubblica : Nei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali la sconfitta più umiliante della destra e uno dei successi p… - g_zerbato : RT @ugomuffo: @PraesesMundi questi sono i personaggi che hanno fatto perdere la elezioni amministrative, coglioni come lui che non ascoltan… - roma_europea : RT @piercamillo: Cala il sipario sulle elezioni amministrative. Hanno generalmente vinto i candidati sindaci considerati dagli elettori più… -