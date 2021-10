Elezioni 2021: Meloni ha davvero belle teorie ma l’astensionismo non è colpa della sinistra (Di martedì 19 ottobre 2021) di Paolo Di Falco Sono appena terminate le tornate amministrative di quest’anno e non intendo aggiungere altre parole su vinti o vincitori perché ne sono già state spese davvero tante da commentatori autorevoli e da commentatori dell’ultima ora che, appena riposta la loro laurea in virologia, hanno cominciato a postare sulle loro bacheche un vasto repentaglio di tesi complottiste per spiegare la sconfitta del centrodestra nelle città più importanti in cui si votava, da Torino a Roma. Un elemento che però è risuonato nelle ultime ore e di cui si continuerà a parlare è l’astensionismo. Se da una parte per il segretario della Lega l’astensionismo è dovuto “alla campagna surreale passata negli ultimi sette giorni a inseguire fascisti che ci sono solo nei libri di storia”, dall’altra parte Giorgia Meloni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) di Paolo Di Falco Sono appena terminate le tornate amministrative di quest’anno e non intendo aggiungere altre parole su vinti o vincitori perché ne sono già state spesetante da commentatori autorevoli e da commentatori dell’ultima ora che, appena riposta la loro laurea in virologia, hanno cominciato a postare sulle loro bacheche un vasto repentaglio di tesi complottiste per spiegare la sconfitta del centrodestra nelle città più importanti in cui si votava, da Torino a Roma. Un elemento che però è risuonato nelle ultime ore e di cui si continuerà a parlare è. Se da una parte per il segretarioLegaè dovuto “alla campagna surreale passata negli ultimi sette giorni a inseguire fascisti che ci sono solo nei libri di storia”, dall’altra parte Giorgiadi ...

Advertising

twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, per Michetti l’esito è “laconico”: ma nessuno capisce cosa voglia dire. E sui social c’è chi ironizz… - paolo_difalco : RT @ilfattoblog: 'È colpa loro che hanno preferito teorizzare complotti inesistenti e non chiamare il fascismo con il suo nome: anche i vot… - AlbertoZacheo : RT @LaStampa: Il direttore de La Stampa @MassimGiannini commenta a @OttoemezzoTW su @La7tv la disfatta della destra alle elezioni amministr… -