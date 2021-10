Ecuador | veliero brasiliano si schianta contro un ponte pedonale | video

Leggi su panorama

(Di martedì 19 ottobre 2021) La nave Cisne Branco della marina militare brasiliana si è scontrataun segmento delche collega Guayaquil a Santary Island in. Secondo alcune fonti, non è la prima volta che un'imbarcazione va a sbatterela struttura a causa delle forti correnti. Il, infatti, poco prima dell'impatto avrebbe cercato di virare ma la corrente del fiume l'avrebbe trascinatail. La nave è stata poi disincagliata e trasportata via da un piccolo rimorchiatore. Guarda tutti iCina, nave cargo siun portoUna nave cargo si èta in un porto di Shangai. L'imbarcazione ...Dubai, gigantesca ...