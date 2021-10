Ecuador. Il Presidente Lasso dichiara lo stato di emergenza contro violenze per la droga (Di martedì 19 ottobre 2021) In aumento omicidi, furti e rapimenti. Una decisione alla vigilia di una visita del Segretario di stato americano Antony Blinken su sicurezza e difesa Leggi su rainews (Di martedì 19 ottobre 2021) In aumento omicidi, furti e rapimenti. Una decisione alla vigilia di una visita del Segretario diamericano Antony Blinken su sicurezza e difesa

Advertising

QdSit : Ecuador, presidente dichiara stato d'emergenze per le violenze legate alla droga Il presidente ecuadoriano Guillerm… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ecuador: stato di emergenza contro violenze per la droga: (ANSA-AFP) - ROMA, 19 OTT - Il president… - rosiecuador : @enteratepuntoec @LassoGuillermo La. Mafia ?? - ecuabot : RT @CravosSiena: In #Ecuador, 118 detenuti morti durante uno scontro in carcere. Il #Presidente ha dichiarato lo stato di emergenza del si… - CravosSiena : In #Ecuador, 118 detenuti morti durante uno scontro in carcere. Il #Presidente ha dichiarato lo stato di emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador Presidente Ecuador, stato di emergenza contro violenze per la droga 'Con decorrenza istantanea - ha detto il presidente in un messaggio in diretta tv - le forze armate e la polizia si faranno sentire con la forza nelle strade perché abbiamo decretato lo stato di ...

Ecuador: stato di emergenza contro violenze per la droga "Con decorrenza istantanea - ha detto il presidente in un messaggio in diretta tv - le forze armate e la polizia si faranno sentire con la forza nelle strade perché abbiamo decretato lo stato di ...

Ecuador. Il Presidente Lasso dichiara lo stato di emergenza contro violenze per la droga Rai News Ecuador, stato di emergenza contro violenze per la droga Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese alle prese con un'ondata di violenza legata alla droga, e ha disposto la mobilitazione della polizia e dell'eser ...

Donne nell'economia post Covid, forum fa il punto sulla leadership Le donne al centro dell'economia al principale forum internazionale dedicato alla leadership aziendale e all'emancipazione femminile. L'Ecuador, ...

'Con decorrenza istantanea - ha detto ilin un messaggio in diretta tv - le forze armate e la polizia si faranno sentire con la forza nelle strade perché abbiamo decretato lo stato di ..."Con decorrenza istantanea - ha detto ilin un messaggio in diretta tv - le forze armate e la polizia si faranno sentire con la forza nelle strade perché abbiamo decretato lo stato di ...Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese alle prese con un'ondata di violenza legata alla droga, e ha disposto la mobilitazione della polizia e dell'eser ...Le donne al centro dell'economia al principale forum internazionale dedicato alla leadership aziendale e all'emancipazione femminile. L'Ecuador, ...