Ecuador: dichiarato lo stato d’emergenza contro le violenze per droga (Di martedì 19 ottobre 2021) Il presidente Guillermo Lasso, ha deciso di adottare misure estreme. Ha dichiarato lo stato di emergenza dell’Ecuador, alle prese con un’ondata di violenza legata alla droga. In aumento omicidi, furti e rapimenti. Il presidente, Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato d’emergenza dell’ Ecuador contro le violenze per droga Fermare la violenza legata al mondo della droga questo l’obiettivo in Ecuador. Il presidente Ecuadoriano Guillermo Lasso ha deciso di adottare misure estreme. Ha dichiarato lo stato d’ emergenza nel Paese, alle prese con un’ondata di violenza legata alla droga, ed ha disposto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il presidente Guillermo Lasso, ha deciso di adottare misure estreme. Halodi emergenza dell’, alle prese con un’ondata di violenza legata alla. In aumento omicidi, furti e rapimenti. Il presidente, Guillermo Lasso halodell’leperFermare la violenza legata al mondo dellaquesto l’obiettivo in. Il presidenteiano Guillermo Lasso ha deciso di adottare misure estreme. Halod’ emergenza nel Paese, alle prese con un’ondata di violenza legata alla, ed ha disposto la ...

