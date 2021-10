“Ecstasy of gold”, il brano de Il Volo con le musiche di Ennio Morricone (Di martedì 19 ottobre 2021) Il brano del Maestro Ennio Morricone “L’estasi dell’oro” (da Il buono, il brutto, il cattivo) per la prima volta è accompagnato da un testo, scritto appositamente per IL Volo da ANDREA Morricone! Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL Volo SINGS Morricone” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de IL Volo dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. L’album è anticipato dal singolo “Ecstasy of gold” (da Il buono, il brutto, il cattivo) che sarà disponibile in digitale da venerdì 22 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Ildel Maestro“L’estasi dell’oro” (da Il buono, il brutto, il cattivo) per la prima volta è accompagnato da un testo, scritto appositamente per ILda ANDREA! Il 5 novembre esce in tutto il mondo “ILSINGS” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de ILdedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cuiPiero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. L’album è anticipato dal singolo “of” (da Il buono, il brutto, il cattivo) che sarà disponibile in digitale da venerdì 22 ...

