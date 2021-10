Ecco in anteprima i primi episodi della serie Netflix di Zerocalcare (Di martedì 19 ottobre 2021) La miniserie animata “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta dal fumettista Zerocalcare, approderà su Netflix il 17 novembre. I primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Presentati in anteprima i primi episodi di “Strappare lungo i bordi”, la miniserie di Zerocalcare su Netflix a novembre Dal quartiere romano di Rebibbia, dove vive tra disagi e manie, fino alla possibilità di raggiungere i 190 Paesi in cui è presente il servizio di streaming Netflix . Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è una piccola grande macchina da guerra, che dal fumetto si è allargata prima al web, all’editoria, al cinema ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) La minianimata “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta dal fumettista, approderà suil 17 novembre. Iduesono stati presentati inalla Festa del Cinema di Roma. Presentati indi “Strappare lungo i bordi”, la minidisua novembre Dal quartiere romano di Rebibbia, dove vive tra disagi e manie, fino alla possibilità di raggiungere i 190 Paesi in cui è presente il servizio di streaming, pseudonimo di Michele Rech, è una piccola grande macchina da guerra, che dal fumetto si è allargata prima al web, all’editoria, al cinema ...

Advertising

Ilgava1 : RT @MaxxGhe: Slash Feat. Myles Kennedy and The Conspirators - 'The River Is Rising'. New Single Out Friday 22/10/2021. Esce venerdì il nu… - MaxxGhe : Slash Feat. Myles Kennedy and The Conspirators - 'The River Is Rising'. New Single Out Friday 22/10/2021. Esce ve… - BlowbackFranz : RT @VanityFairIt: Sembra «Il diavolo veste Prada», traslato nell'ambiente editoriale. Margaret Qualley nei panni dell'assistente di Sigourn… - VanityFairIt : Sembra «Il diavolo veste Prada», traslato nell'ambiente editoriale. Margaret Qualley nei panni dell'assistente di S… - infoitcultura : Squid Game 2: Ecco la trama della prossima stagione in anteprima -