“È un periodo così…”. Alessandra Amoroso, la decisione drastica sulla sua vita: “Ci ho pensato (Di martedì 19 ottobre 2021) Rivelazioni importanti e private da parte della cantante Alessandra Amoroso, che si è esposta completamente riferendo quali siano le sue intenzioni presenti e future. Lo ha fatto, facendosi intervistare dal ‘Corriere della Sera’, e qui ha chiarito definitivamente alcuni aspetti riguardanti la sua persona. Dunque, ha messo da parte per un attimo la sua brillante carriera artistica per concentrarsi su aspetti riservati, che adesso sono più chiari che mai. E nessuno potrà quindi chiederle nuovamente spiegazioni. Alcuni mesi fa sono usciti fuori dettagli sul suo addio a Stefano Settepani. E la stessa Alessandra Amoroso aveva raccontato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Rivelazioni importanti e private da parte della cantante, che si è esposta completamente riferendo quali siano le sue intenzioni presenti e future. Lo ha fatto, facendosi intervistare dal ‘Corriere della Sera’, e qui ha chiarito definitivamente alcuni aspetti riguardanti la sua persona. Dunque, ha messo da parte per un attimo la sua brillante carriera artistica per concentrarsi su aspetti riservati, che adesso sono più chiari che mai. E nessuno potrà quindi chiederle nuovamente spiegazioni. Alcuni mesi fa sono usciti fuori dettagli sul suo addio a Stefano Settepani. E la stessaaveva raccontato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la ...

