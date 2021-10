“É sempre mezzogiorno”: torta al nocino di Daniele Persegani (Di martedì 19 ottobre 2021) Cuoco provetto, ballerino scatenato e pasticcere appassionato, Daniele Persegani prepara uno dei dolci tipici della bassa emiliana, un dolce della nonna. Ecco la torta al nocino. Ingredienti Frolla: 250 g farina 00, 125 g burro, 125 g zucchero, 3 tuorli, vaniglia, lievito per dolci, scorza di mezzo limone Ripieno: 50 ml liquore nocino, 300 g mandorle pelate, 200 g amaretti, 100 g cioccolato fondente, 6 uova, 200 g zucchero, 100 g burro Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo il burro morbido con lo zucchero, utilizzando le fruste. Uniamo i tuorli a temperatura ambiente, la vaniglia e la scorza grattugiata del limone. Lavoriamo e, ottenuto un composto omogeneo, uniamo la farina ed un pizzico di lievito. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto compatto. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 19 ottobre 2021) Cuoco provetto, ballerino scatenato e pasticcere appassionato,prepara uno dei dolci tipici della bassa emiliana, un dolce della nonna. Ecco laal. Ingredienti Frolla: 250 g farina 00, 125 g burro, 125 g zucchero, 3 tuorli, vaniglia, lievito per dolci, scorza di mezzo limone Ripieno: 50 ml liquore, 300 g mandorle pelate, 200 g amaretti, 100 g cioccolato fondente, 6 uova, 200 g zucchero, 100 g burro Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo il burro morbido con lo zucchero, utilizzando le fruste. Uniamo i tuorli a temperatura ambiente, la vaniglia e la scorza grattugiata del limone. Lavoriamo e, ottenuto un composto omogeneo, uniamo la farina ed un pizzico di lievito. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto compatto. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo ...

