È il giorno X del Green pass per i politici | alla Regione Siciliana i primi due deputati cacciati

(Di martedì 19 ottobre 2021) Le assemblee parlamentariprova dele di chi della certificazione verde non ne vuole sapere. Accade in Sicilia, dove iregionali Angela Foti, vice presidente dell’Assemblea, e Sergio Tancredi, capogruppo di Attiva Sicilia, si sono visti respingere al varco d’ingresso di Palazzo dei Normanni dai vigilantes. Motivo: non hanno voluto esibire ilall’ingresso. Respinti anche i loro assistenti parlamentari. Tancredi ha denunciato al 112 quello che definisce «un abuso», e presenterà denuncia in caserma. «Mi rifiuto di presentarlo, la questione è giuridica: io sono stato eletto dal popolo, mi si impedisce, con un provvedimento amministrativo, di svolgere le mie funzioni parlamentari di rappresentanza», dice il deputato regionale. ...

