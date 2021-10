E-Distribuzione, al via collaborazione con Sky per raccontare l’energia dell’arte (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – raccontare, attraverso un viaggio in sei regioni, come le cabine elettriche in tutta Italia stiano cambiando volto grazie alla street art. Nasce con questo obiettivo “Cabin street: l’energia dell’arte”, il nuovo format nato dalla collaborazione tra E-Distribuzione e Sky Arte, in onda dal 21 ottobre alle 20:45, in streaming su NOW e disponibile on demand. In ogni puntata un artista e una personalità di ogni territorio si incontreranno per presentare un’opera realizzata su una cabina elettrica. Il racconto itinerante del progetto di E-Distribuzione per trasformare le infrastrutture in opere d’arte farà tappa in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Lazio e Campania con gli artisti Joys, Riccardo “Ten” Colombo, Coquelicot Mafille, Elisabetta Mastro, Danilo Pistone ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, attraverso un viaggio in sei regioni, come le cabine elettriche in tutta Italia stiano cambiando volto grazie alla street art. Nasce con questo obiettivo “Cabin street:”, il nuovo format nato dallatra E-e Sky Arte, in onda dal 21 ottobre alle 20:45, in streaming su NOW e disponibile on demand. In ogni puntata un artista e una personalità di ogni territorio si incontreranno per presentare un’opera realizzata su una cabina elettrica. Il racconto itinerante del progetto di E-per trasformare le infrastrutture in opere d’arte farà tappa in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Lazio e Campania con gli artisti Joys, Riccardo “Ten” Colombo, Coquelicot Mafille, Elisabetta Mastro, Danilo Pistone ...

Advertising

oceweb : Come creare una distribuzione personale con Ubuntu Builder - RiccardTrentin : #spuntidiriflessione vi invito a seguire la mia intervista che andrà in onda oggi dalle ore 16.00 alle 16:30 su… - ilSaronno : Saronno, al via la distribuzione delle taniche per oli esausti: qui orari e modalità - TraniLiveIt : Da oggi al via la distribuzione di buste gialle per la plastica - brunoriTg2 : Il papa con il @CampusBioMedico . 'Non esistono vite indegne perché non rispondono alle esigenze del profitto.' Fra… -