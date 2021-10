È arrivato il Ken sirenetto | la nuova bambola contro la mascolinità tossica

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’azienda Mattel, produttrice della famosa “Barbie“, ha creato una linea inclusiva per rappresentare la comunità LGBTQ. L’ultimoè Ken “”, una versione gender neutral della famosa “Sirenetta”. Ken, la Mattel a favore dell’inclusività E’ in arrivo ladi Ken in versione “Tritone“, commercializzata dalla Mattel. L’azienda ha ideato Kenper combatterelae favorire l’inclusività anche tra i più piccoli. La Mattel ha avviato le prevendite online delladi Ken, le cui consegne partiranno a giugno 2022. Sul sito la descrizione recita: “Emerso dal suo regno acquatico, indossa una scintillante armatura color oro rosa e un ...

La Mattel lancia Ken sirenetto. La bambola sarà a favore dell'inclusività e raffigura una versione gender neutral della famosa "Sirenetta".
Mattel da tempo si muove su una linea di inclusività, che possa far sentire i bambini e le bambine di tutto il mondo realmente a proprio agio e ...