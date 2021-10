Dybala, rinnovo sempre più vicino: la notizia (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus sta vivendo un gran momento di forma ma, oltre al campo, sta pensando anche alle situazioni al di fuori. Infatti, c’è sempre da definire il rinnovo di Paulo Dybala con i bianconeri. Da quest’estate stanno parlando le due parti e ora ci siamo. Dybala, Juventus, rinnovo A fine ottobre, dovrebbe esserci l’ultimo e definitivo incontro tra la Juve e l’agente dell’argentino, Jorge Antun. Verranno sistemati gli ultimi dettagli e il 10 bianconero firmerà un contratto quinquennale. LEGGI ANCHE: Allegri non rischia: il difensore tenuto a riposo contro lo Zenit L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus sta vivendo un gran momento di forma ma, oltre al campo, sta pensando anche alle situazioni al di fuori. Infatti, c’èda definire ildi Paulocon i bianconeri. Da quest’estate stanno parlando le due parti e ora ci siamo., Juventus,A fine ottobre, dovrebbe esserci l’ultimo e definitivo incontro tra la Juve e l’agente dell’argentino, Jorge Antun. Verranno sistemati gli ultimi dettagli e il 10 bianconero firmerà un contratto quinquennale. LEGGI ANCHE: Allegri non rischia: il difensore tenuto a riposo contro lo Zenit L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

