Dramma al campo sportivo, bimba di 5 anni muore davanti ai genitori travolta dalla porta di calcio (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia a Rocca di Botte. Una bambina di cinque anni, Sofia Piccioli, è morta dopo essere stata travolta dalla porta di ferro di un campo di calcio in disuso. Figlia unica di una coppia romana 27enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia a Rocca di Botte. Una bambina di cinque, Sofia Piccioli, è morta dopo essere statadi ferro di undiin disuso. Figlia unica di una coppia romana 27enne ...

Advertising

sebmes : Il vero, enorme problema di Salvini e Meloni non è che hanno sbagliato i candidati sindaci, ma che non hanno una cl… - StellaSirio60 : RT @sebmes: Il vero, enorme problema di Salvini e Meloni non è che hanno sbagliato i candidati sindaci, ma che non hanno una classe dirigen… - zazoomblog : Dramma nel campo sportivo bimba di 5 anni muore davanti ai genitori travolta dalla porta di calcio - #Dramma… - Max_Alle : RT @sebmes: Il vero, enorme problema di Salvini e Meloni non è che hanno sbagliato i candidati sindaci, ma che non hanno una classe dirigen… - Martina59680344 : RT @sebmes: Il vero, enorme problema di Salvini e Meloni non è che hanno sbagliato i candidati sindaci, ma che non hanno una classe dirigen… -