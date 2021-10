Dove vedere Pescara-Modena: streaming e diretta tv Sky Sport o Eleven Sports? (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera alle ore 21 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia si disputerà il match Pescara-Modena, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica gli abruzzesi al quinto posto con sedici punti, mentre gli emiliani al sesto con un punto in meno. Sono trenta i precedenti complessivi tra le due squadre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie C, Siena-Reggiana: streaming e diretta tv Sky Sport o Eleven Sports? Copa America, Dove vedere Argentina-Ecuador: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Palermo-Picerno, streaming e ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera alle ore 21 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia si disputerà il match, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica gli abruzzesi al quinto posto con sedici punti, mentre gli emiliani al sesto con un punto in meno. Sono trenta i precedenti complessivi tra le due squadre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie C, Siena-Reggiana:tv Skys? Copa America,Argentina-Ecuador:gratis etv in chiaro? Palermo-Picerno,e ...

Advertising

fattoquotidiano : Squadracce parafasciste mettono a ferro e fuoco il centro di Roma. Ma da dove arriverà tutta questa violenza. Vuoi… - antysocialx : Non solo, vorrei vedere dove viveva prima, tutta la storia con Tomo e via dicendo - Emanuel23137303 : @RobertaSelli Ma devo vedere il programma ho devo vedere per i posti guardo anche se sei già riuscita tu ma dove devo guardare in tal caso - stormi1904 : RT @diarioromano: @AdrianoMeloni @romanoesaurito @AndreaCoiaM5S @lorenzabo @gualtierieurope @RiprendRoma @50GENNY @stormi1904 @gpellarin84… - Erika22977718 : @Graziana_McLove Ma dove posso vedere questa intervista -