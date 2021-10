Dove teneva da 2 anni il cadavere della madre: Milano, l'orrore di un 50enne (per 1.700 euro) (Di martedì 19 ottobre 2021) Una scoperta a dir poco macabra è stata fatta nella serata di sabato dai carabinieri di Corsico. Un 50enne incensurato aveva nascosto il corpo della defunta madre nell'armadio di casa, in modo tale da continuare a incassare la sua pensione da 1.700 euro. Un gesto estremo e disperato, ma allo stesso tempo un piano diabolico che veniva portato avanti da quasi due anni: la signora era infatti morta per cause naturali a novembre 2019. Aveva 80 anni e incassava una pensione che faceva sicuramente gola, ma non al punto da mettere in atto qualcosa del genere: per tutto questo tempo l'uomo aveva nascosto il cadavere della madre nell'armadio della camera da letto e lo aveva avvolto in sacchi di plastica, ricoperti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Una scoperta a dir poco macabra è stata fatta nella serata di sabato dai carabinieri di Corsico. Unincensurato aveva nascosto il corpodefuntanell'armadio di casa, in modo tale da continuare a incassare la sua pensione da 1.700. Un gesto estremo e disperato, ma allo stesso tempo un piano diabolico che veniva portato avanti da quasi due: la signora era infatti morta per cause naturali a novembre 2019. Aveva 80e incassava una pensione che faceva sicuramente gola, ma non al punto da mettere in atto qualcosa del genere: per tutto questo tempo l'uomo aveva nascosto ilnell'armadiocamera da letto e lo aveva avvolto in sacchi di plastica, ricoperti con ...

