Domani inizia la transizione verso la Nuova tv digitale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Per Mediaset, invece, saranno coinvolti i canali TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV , mentre rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a ...

Parte la transizione verso la Nuova tv digitale. Da domani 20 ottobre alcuni canali tematici di Rai e Mediaset saranno visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al s ...