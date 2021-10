Dodi Battaglia | il dramma a Storie Italiane | «Non credo che supereremo mai la morte di Paola»

(Di martedì 19 ottobre 2021)ospite aha raccontato la sua vita privata e la sua carriera in un'intervista a Eleonora Daniele. L'ultimo anno è stato difficile per il componente dei...

ha ricordato a 'Storie Italiane', in diretta su Rai Uno, anche Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh morto a causa del Coronavirus nell'autunno del 2020: 'Mentre per mia moglie ...Louise Van Buren è stata la prima moglie del chitarrista dei Pooh, il loro incontro è avvenuto in un locale romano quando già i Pooh avevano inciso alcuni dei loro singoli più famosi. Grazie alla frequentazione con Louise Van Buren ,...E’ un periodo durissimo per Dodi Battaglia dopo la morte di sua moglie Paola Toeschi ma il chitarrista dei Pooh continua a sorridere, forse perché lei non aveva mai perso il sorriso. Dodi ringrazia Di ...Dodi Battaglia ha ricordato la moglie Paola Toeschi, morta a settembre a seguito di una lunga lotta contro il tumore al cervello ...