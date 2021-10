Doctor Who 13, ritorni inaspettati nella nuova stagione: da non credere (Di martedì 19 ottobre 2021) Doctor Who 13 In arrivo, il 31 ottobre, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la nuova stagione dell’amatissima serie fantasy: incredibili novità svelate dal trailer ufficiale Doctor Who 13 (web source)Molto presto, il 31 ottobre, debutterà nel Regno Unito e negli Stati Uniti la tredicesima stagione di Doctor Who. Questo capitolo sarà anche l’ultimo per Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Tuttavia l’attrice apparirà nuovamente in tre speciali aggiuntivi, prima della rigenerazione del Dottore. Il nuovo ciclo sarà formato da sei episodi. La precedente stagione ha lasciato i fan con un grande e sconvolgente colpo di scena in merito all’identità della protagonista. Il personaggio dunque dovrà dunque caricarsi il peso di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021)Who 13 In arrivo, il 31 ottobre, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ladell’amatissima serie fantasy: incredibili novità svelate dal trailer ufficialeWho 13 (web source)Molto presto, il 31 ottobre, debutterà nel Regno Unito e negli Stati Uniti la tredicesimadiWho. Questo capitolo sarà anche l’ultimo per Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Tuttavia l’attrice appariràmente in tre speciali aggiuntivi, prima della rigenerazione del Dottore. Il nuovo ciclo sarà formato da sei episodi. La precedenteha lasciato i fan con un grande e sconvolgente colpo di scena in merito all’identità della protagonista. Il personaggio dunque dovrà dunque caricarsi il peso di ...

Francesco_Laiso : Marvel #Eternals: 'Massì, copiamo spudoratamente il gallifreyano di #DoctorWho, chi vuoi che se ne accorga?'. I fan… - fragolaeroina : ma che è doctor who - mouniice : raga ma quello è gallafreyan, la Marvel proprio sta copiando doctor who in una maniera ?? - desm_ondthegrey : Credo proprio che il punto più alto di Doctor Who si raggiunga esattamente qui. Ditemi il contrario. - heluisjustme : comunque raga arrivo ora ma questo è palese uguale a doctor who JUST TO SAY. ma è uguale- -