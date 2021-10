Digitale terrestre, adesso si cambia: i canali a rischio I bonus per rottamare i tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via la prima fase dello switch off del Digitale terrestre per i canali tematici di Rai e Mediaset. Due i bonus per acquistare un apparecchio idoneo alla ricezione del nuovo segnale Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via la prima fase dello switch off delper itematici di Rai e Mediaset. Due iper acquistare un apparecchio idoneo alla ricezione del nuovo segnale

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Paul Young-Everytime You Go Away La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Debbie Gibson-Only In My Dreams La musica anni 80 solo su - bizcommunityit : Digitale terrestre, è switch off: i canali che cambiano e i bonus tv Guida completa - MaxxMono : RT @MessoraClaudio: Queste sono le piazze. Ovunque andiamo sono cori. Ovunque andiamo c'è gente che ringrazia il cielo che nel Paese più ce… - marcoranieri72 : RT @MessoraClaudio: Queste sono le piazze. Ovunque andiamo sono cori. Ovunque andiamo c'è gente che ringrazia il cielo che nel Paese più ce… -