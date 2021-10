Difesa | amm Cavo Dragone | ‘grande onore e privilegio’

(Di martedì 19 ottobre 2021) “È un grandee un privilegio. Con riconoscenza apprendo di questa nomina. Farò del mio meglio al Comando delle Forze Armate, così come ho fatto fino ad ora per la Marina”. Così l’ammiraglio di squadra Giuseppecommenta all’Adnkronos la nomina a Capo di Stato Maggiore della. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così l'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone commenta all'Adnkronos la nomina a Capo di Stato Maggiore dellaHa come obiettivo l'adeguamento dell'architettura organizzativa dellanei confronti delle nuove sfide globali, superando il concetto interforze per abbracciare quello del multi - dominio. ...“È un grande onore e un privilegio. Con riconoscenza apprendo di questa nomina. Farò del mio meglio al Comando delle Forze Armate, così come ho fatto fino ad ora per la Marina”. Così l’ammiraglio di s ...Classe 1957, pilota e paracadutista, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sarà il prossimo capo di Stato maggiore della Difesa. Ecco le ...