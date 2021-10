Dieci libri che non parlano solo di cibo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 ottobre 2021) 1. Il ritorno di Stanley Tucci ai fornelli «È una cosa malleabile il gusto, significa molte cose diverse. Si assaggia con la bocca, ma gusto significa anche estetica e tira in ballo la questione di cosa sia il buono e il cattivo gusto. Immagino sia per questo che l’ho scelto» (come titolo del libro, ndr). Per tutti quelli che lo hanno seguito in “Searching for Italy” (ne abbiamo parlato qui) o che lo amano da “Il diavolo veste Prada” in poi, Stanley Tucci ha appena pubblicato un nuovo libro, “Taste: My Life Through Food” edito da Penguin Books Ltd. Disponibile al momentoin inglese, Taste è una via di mezzo tra un’autobiografia, un libro di cucina e un manifesto sul vivere bene, come sa chiunque conosca il potere di un pasto cucinato a casa. «Bisogna avere una certa conoscenza e una certa tecnica, sia per recitare che per cucinare – ha detto Tucci in una recente ...