Diario di una schiappa | il trailer del nuovo film animato in arrivo su Disney+

Il 3 dicembre arriverà su Disney+ il film animato Diario di una schiappa, di cui online è stato condiviso il primo trailer. Nel video il protagonista spiega che sta per iniziare la scuola media, per fortuna con il suo migliore amico al suo fianco, e i due devono cercare di sopravvivere alle difficoltà esistenti in classe e fuori. Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva su Disney+ nella nuovissima avventura animata Diario di una schiappa.

