Destination Italia, titolo fa +50% teorico al debutto su AIM Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Destination Italia, società Travel Tech Italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l’Italia, è sbarcata oggi su AIM Italia. Il titolo della società non riesce a fare prezzo e mostra un rialzo teorico del 50% rispetto al prezzo di 0,95 euro per azione fissato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO). Si tratta della ventitreesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 154 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia. In fase di collocamento Destination Italia ha raccolto 3 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società Travel Techna specializzata nel turismo incoming di qualità verso l’, è sbarcata oggi su AIM. Ildella società non riesce a fare prezzo e mostra un rialzodel 50% rispetto al prezzo di 0,95 euro per azione fissato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO). Si tratta della ventitreesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 154 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamentoha raccolto 3 ...

