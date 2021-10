Advertising

Affaritaliani : Designer Outlet La Reggia investe 30 milioni per 25 nuovi negozi - cronachecampane : Designer Outlet La Reggia investe 30 milioni di euro per 25 nuovi negozi #aperturanuovinegozi #lareggiaoutlet - antonellaa262 : Marcianise: a partire da martedì 19 ottobre sarà inaugurata una nuova area presso il centro commerciale La Reggia D… -

Ultime Notizie dalla rete : Designer Outlet

askanews

La Reggiadel gruppo McArthurGlen in provincia di Caserta, amplia la sua offerta e apre 25 nuovi negozi con nomi di spicco della moda italiana e internazionale. E' stata, infatti, inaugurata la ...Da domani, martedì 19 ottobre , alla Reggiadi Marcianise , sarà inaugurata una nuova area di 5300 mq con 26 nuovi negozi (altri quattro apriranno nei prossimi mesi). Come riporta 'Fanpage', tra i nuovi store in cui sarà ...Marcianise (Caserta), 19 ott. (askanews) - La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in provincia di Caserta, amplia la sua offerta e apre ...I runner romani e laziali sono tutti convocati: domenica 24 ottobre si può sfidare il proprio personal best con la prima edizione della Castel Romano Run, ...