Decreto Fiscale: cosa contiene? Il testo approvato dal Governo Draghi (Di martedì 19 ottobre 2021) Decreto Fiscale: il testo dell’ampio provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di giovedì scorso. Al suo interno diverse misure riguardanti l’economia. Quali prospettive ha tracciato sul fronte del lavoro e del Fisco? Una panoramica sul testo licenziato dal Governo Draghi Decreto Fiscale: cosa contiene il provvedimento? Decreto Fiscale: nella serata di giovedì il Consiglio dei Ministri ha licenziato il “Decreto fisco-lavoro”. L’ampio provvedimento contiene diverse misure riguardanti l’economia nazionale: non ci sono state grandi sorprese rispetto agli annunci. Come largamente ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 19 ottobre 2021): ildell’ampio provvedimento è statodal Consiglio dei Ministri nella serata di giovedì scorso. Al suo interno diverse misure riguardanti l’economia. Quali prospettive ha tracciato sul fronte del lavoro e del Fisco? Una panoramica sullicenziato dalil provvedimento?: nella serata di giovedì il Consiglio dei Ministri ha licenziato il “fisco-lavoro”. L’ampio provvedimentodiverse misure riguardanti l’economia nazionale: non ci sono state grandi sorprese rispetto agli annunci. Come largamente ...

Advertising

Mov5Stelle : Ecco un altro segnale importante che indica la direzione da percorrere per orientare la mobilità privata verso la s… - marattin : Che il decreto fiscale in approvazione oggi contenga alcune delle cose che le Commissioni Finanze di Camera e Senat… - ilfoglio_it : Nel decreto fiscale appena approvato il governo mette 63 milioni per il sostegno al reddito dei dipendenti Alitalia… - fisco24_info : Disallineamenti da ibridi: cosa sono e come si correggono: I disallineamenti da ibridi, come individuati dal decret… - fisco24_info : Il patent box si trasforma in maxi-deduzione dei costi R&S: Patent box al restyling: il decreto fiscale ne riscrive… -