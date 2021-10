Debacle del centrodestra | triofa la sinistra

Advertising

fattoquotidiano : Savona, scintille nel centrodestra dopo la débâcle. La Lega: “Colpa del protagonismo di Toti”. Lui: “Sono loro a pe… - GabryContessa : @6dimattina_ protagonista de che?? della peggior debacle del partito grillino?? ???????? - kiara86769608 : RT @SteAlbamonte: Dunque secondo @Ignazio_LaRussa, la debacle del #centrodestra alle elezioni amministrative, equivale alla sconfitta della… - SteAlbamonte : Dunque secondo @Ignazio_LaRussa, la debacle del #centrodestra alle elezioni amministrative, equivale alla sconfitta… - Mrs_Margherita : RT @MCapparetti: @GiuseppeConteIT Vantarsi del reddito di cittadinanza mentre i lavoratori manifestano per il diritto al lavoro scevro da… -

Ultime Notizie dalla rete : Debacle del

...solerte funzionario a far passare in secondo piano quella che è stata una, ministro chieda aiuto a quest'Aula, a qualcuno che le può dare una mano, non viva con insofferenza la presenza...Come pure non manca chi mette la testa sotto la sabbia, attribuendo la colpafallimento ad altri. Per Letta una "vittoria trionfale" ; per Meloni: "Centrodestra esce sconfitto, ma non è". ...Draghi riforme avanti tutta, il premier non piega la sua agenda ai malumori dei singoli partiti. Bilancio post elezioni amministrative.Nicolò Zaniolo non ha ancora recuperato dalla distorsione al ginocchio rimediata nel match di domenica sera contro la Juventus a Torino.