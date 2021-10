Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 17/10/21 (Di martedì 19 ottobre 2021) Quando il nome è tutto un programma: ecco i Dati di vendita per il profetico Back 4 Blood e altri videogiochi direttamente dal Regno Unito La settimana è indubbiamente iniziata col botto, ma oggi abbiamo tra le mani i Dati di vendita per i videogiochi. Come ormai ben saprete, raccogliamo questi risultati dal Regno Unito in qualità di cartina tornasole per l’intero suolo europeo. Ciò detto, prima di lasciarvi al censimento settimanale dell’ente britannico GfK raccolto da GamesIndustry.biz, vorremmo precisare come di consueto un dettaglio fondamentale. Quello a cui fanno riferimento tutti i numeri che riporteremo qui di seguito è il solo formato fisico: i risultati per il digitale, infatti, non arrivano fino a settimana inoltrata. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 ottobre 2021) Quando il nome è tutto un programma: ecco idiper il profetico Back 4 Blood e altridirettamente dal Regno Unito La settimana è indubbiamente iniziata col botto, ma oggi abbiamo tra le mani idiper i. Come ormai ben saprete, raccogliamo questidal Regno Unito in qualità di cartina tornasole per l’intero suolo europeo. Ciò detto, prima di lasciarvi al censimento settimanale dell’ente britannico GfK raccolto da GamesIndustry.biz, vorremmo precisare come di consueto un dettaglio fondamentale. Quello a cui fanno riferimento tutti i numeri che riporteremo qui di seguito è il solo formato fisico: iper il digitale, infatti, non arrivanoa settimana inoltrata. ...

Advertising

tuttoteKit : Dati di vendita britannici: risultati per i #Videogiochi fino a 17/10/21 #DatiDiVendita #tuttotek - CARNAGE_TTX : @gmgiua Come fanno questi imbecilli a non fidarsi di una compagnia farmaceutica con più violazioni gravi che prodot… - Eurogamer_it : #Capcom aggiorna i dati di vendita di #MonsterHunterWorld. - rinobatti : RT @carlosibilia: A settembre registrato record di vendita delle vetture alimentate esclusivamente a batteria: +106,84% rispetto a settembr… - m5s_taranto : RT @carlosibilia: A settembre registrato record di vendita delle vetture alimentate esclusivamente a batteria: +106,84% rispetto a settembr… -