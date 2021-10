“DanzaFerma”, il nuovo album di Gianluca Secco: l’intervista (Di martedì 19 ottobre 2021) Disponibile in tutti gli store digitali “DanzaFerma” (MArteLabel/Artist First), il secondo lavoro in studio del cantautore Gianluca Secco. Dallo stesso giorno sarà in radio il singolo “Danza Ferma” Gianluca Secco è stato la rivelazione del Premio Tenco 2016, vincendo il Premio Tenco-nuovoImaie per la Miglior Interpretazione. Definito una delle “più interessanti promesse del cantautorato italiano” è il vincitore della 14° edizione del concorso “L’Artista che non c’era”, organizzato dalla rivista L’Isola che non c’era. Il disco, interamente registrato presso il Verde Studio di Roma, è il frutto della collaborazione con il pianista e compositore Antonio Arcieri. In “DanzaFerma” Gianluca Secco abbatte il confine del “genere musicale” e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021) Disponibile in tutti gli store digitali “” (MArteLabel/Artist First), il secondo lavoro in studio del cantautore. Dallo stesso giorno sarà in radio il singolo “Danza Ferma”è stato la rivelazione del Premio Tenco 2016, vincendo il Premio Tenco-Imaie per la Miglior Interpretazione. Definito una delle “più interessanti promesse del cantautorato italiano” è il vincitore della 14° edizione del concorso “L’Artista che non c’era”, organizzato dalla rivista L’Isola che non c’era. Il disco, interamente registrato presso il Verde Studio di Roma, è il frutto della collaborazione con il pianista e compositore Antonio Arcieri. In “abbatte il confine del “genere musicale” e ...

