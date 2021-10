Daniele Orsato, sospetti dopo il caos di Juve-Roma: perché vuole fare l'arbitro No-Var (Di martedì 19 ottobre 2021) L'altra sera c'è stata questa partita, Juve-Roma. È finita 1-0 per i bianconeri e ha generato discrete polemiche. Il motivo riguarda il rigore concesso ai giallorossi e successivamente sbagliato dal francese Veretout. Se Orsato avesse assegnato il vantaggio, allora la Roma avrebbe segnato e non ci sarebbe stato bisogno del penalty. Altri dicono «no, il gol non sarebbe stato comunque convalidato a causa di un fallo di mano volontario di Mkhitaryan» e, insomma, ognuno hale sue ragioni per stare dalla parte della Roma oda quella della Juve, ma non è questo il punto. Il "punto" ha un nome e cognome: Daniele Orsato. Daniele Orsato è un bravo arbitro, a tratti bravissimo, e questo è il classico incipit che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) L'altra sera c'è stata questa partita,. È finita 1-0 per i bianconeri e ha generato discrete polemiche. Il motivo riguarda il rigore concesso ai giallorossi e successivamente sbagliato dal francese Veretout. Seavesse assegnato il vantaggio, allora laavrebbe segnato e non ci sarebbe stato bisogno del penalty. Altri dicono «no, il gol non sarebbe stato comunque convalidato a causa di un fallo di mano volontario di Mkhitaryan» e, insomma, ognuno hale sue ragioni per stare dalla parte dellaoda quella della, ma non è questo il punto. Il "punto" ha un nome e cognome:è un bravo, a tratti bravissimo, e questo è il classico incipit che ...

