Dall’Argentina: Icardi lascerà il PSG se Wanda Nara non torna con lui (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro Icardi certamente non sta passando un bel momento nella sua vita privata e questo potrebbe condizionare anche la sua carriera calcistica. L’indiscrezione che arriva Dall’Argentina ha infatti del clamoroso. Secondo quanto riportato dal programma “Los Angeles de la Manana” su Canal 13, il giocatore avrebbe minacciato di rescindere il contratto col PSG nel caso in cui Wanda Nara decidesse di rompere definitivamente con lui. Wanda Nara, oltre che moglie, è anche l’agente del calciatore e l’attuale contratto col club parigino porta il suo nome. Una situazione che avrebbe ripercussioni economiche non di poco contro sulla donna. Intanto, dopo le storie di Wanda Nara che facevano intendere il tradimento del marito in modo per nulla velato, il giocatore ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Maurocertamente non sta passando un bel momento nella sua vita privata e questo potrebbe condizionare anche la sua carriera calcistica. L’indiscrezione che arrivaha infatti del clamoroso. Secondo quanto riportato dal programma “Los Angeles de la Manana” su Canal 13, il giocatore avrebbe minacciato di rescindere il contratto col PSG nel caso in cuidecidesse di rompere definitivamente con lui., oltre che moglie, è anche l’agente del calciatore e l’attuale contratto col club parigino porta il suo nome. Una situazione che avrebbe ripercussioni economiche non di poco contro sulla donna. Intanto, dopo le storie diche facevano intendere il tradimento del marito in modo per nulla velato, il giocatore ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - _esegesi_ : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - vanandrix79 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui -