Dalla filosofia alla Turchia: la storia di Farioli, nuovo Re di Fatih (Di martedì 19 ottobre 2021) La Super Lig si tinge di azzurro con Balotelli e Bertolacci, ma la vera firma porta il nome di Farioli: un ex portiere colto con l’amore per il calcio Una carriera da coprotagonista, sempre in ombra: la storia di Farioli sta facendo il giro del mondo. Una “prima” vita dedicata agli studi in filosofia, ma con l’amore per il calcio sempre al centro del suo percorso: la sua tesi “filosofia del Gioco. L’estetica del calcio e il ruolo del portiere” è arrivata fino a Coverciano. Non ce l’ha fatta da giocatore, non era la sua strada, ora ci sta provando da allenatore. Inizia tra i pali anche da tecnico, gira molte squadre, in particolare Benevento e Sassuolo, prima di partire per la Turchia. Qui cambia la sua vita, da Robin diventa Batman e si mette alla guida del ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021) La Super Lig si tinge di azzurro con Balotelli e Bertolacci, ma la vera firma porta il nome di: un ex portiere colto con l’amore per il calcio Una carriera da coprotagonista, sempre in ombra: ladista facendo il giro del mondo. Una “prima” vita dedicata agli studi in, ma con l’amore per il calcio sempre al centro del suo percorso: la sua tesi “del Gioco. L’estetica del calcio e il ruolo del portiere” è arrivata fino a Coverciano. Non ce l’ha fatta da giocatore, non era la sua strada, ora ci sta provando da allenatore. Inizia tra i pali anche da tecnico, gira molte squadre, in particolare Benevento e Sassuolo, prima di partire per la. Qui cambia la sua vita, da Robin diventa Batman e si metteguida del ...

Advertising

RaiCultura : ?'Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia'. ERASMO DA ROTTERDAM… - LaRicercaOnline : ?? L’autore attinge dalla ricerca storica, dalla filosofia, dall’antropologia, dalla sociologia, dalla psicoanalisi. - Maksmirto : Il logos, fuggito dall'Europa dove è stato sostituito dalla ratio, alberga oggi in Russia, nella filosofia slavofila russa. - Frankf1842 : RT @Stefano173456: La distruzione culturale inizia dalla demolizione della #scuola. In cui partecipa in modo fondamentale la cacciata della… - PasqPugliese : 'Conoscere il mondo è connesso al volerlo cambiare'. Il 19 ottobre del 1968 moriva - o passava alla #compresenza -… -