Dal Pil al Bli (Better life index), il convegno della Fondazione Cusani su Napoli capitale del benessere (Di martedì 19 ottobre 2021) Come può Napoli diventare la 'capitale del benessere' facendo aumentare il BLI, ovvero l'indicatore della qualità della vita? Il convegno "Napoli capitale del benessere" (domani, 20 ottobre – Palazzo Ischitella – organizzato dalla Fondazione Cusani), partendo dalla relazione annuale 2020 di Banca Italia e dalle considerazioni finali del Governatore Ignazio Visco, si propone di evidenziare le differenze empiriche tra il BLI, Better life index, e il PIL, Prodotto Interno Lordo studiato dall'OCSE (Organizzazione Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Il benessere non è solo economico e monetario, ma valuta le condizioni di carattere ...

