Da Zero a 46: la storia di Valentino Rossi in Realtà Aumentata (Di martedì 19 ottobre 2021) Creatiwa Studio annuncia l'imminente uscita di "Da Zero a 46", il primo progetto editoriale dedicato alla storia di Valentino Rossi, ufficialmente licenziato ed in collaborazione VR46 Racing Apparel. Da Zero a 46 è l'ultimo lavoro realizzato da Creatiwa Studio ed è dedicato al fenomeno Valentino Rossi, che ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla Moto GP al termine di questa stagione. Una produzione unica, interattiva e da collezione, dove vengono ripercorse le tappe più importanti della carriera del pluricampione del mondo grazie alla Realtà Aumentata, tramite la tecnologia MoreGlobe. Il prodotto sarà un vero pezzo da collezione imperdibile per tutti i tifosi del pilota di Tavullia. Un vero e proprio viaggio nella ...

