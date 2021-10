Da stasera su Italia 1 arriva “Martyisdead”, la serie sul cyberbullismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via da stasera 19 ottobre, con tre appuntamenti in seconda serata su Italia 1,Martyisdead, la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo, trionfatrice agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Best Short-Form series.La serie, realizzata in Repubblica Ceca, sta conquistando pubblico e critica in diversi paesi del mondo. Al centro di ognuno degli 8 brevi episodi c’è la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni. Solo dopo la sua morte, il padre controllando il computer del figlio scopre alcune agghiaccianti verità sull’ultimo periodo della sua esistenza: anonime minacce in rete, violenza e ricatti. Martyisdead, da stasera 19 ottobre su Italia 1 «Questa storia è nata sulla base ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via da19 ottobre, con tre appuntamenti in seconda serata su1,, laispirata a casi reali di, trionfatrice agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Best Short-Forms.La, realizzata in Repubblica Ceca, sta conquistando pubblico e critica in diversi paesi del mondo. Al centro di ognuno degli 8 brevi episodi c’è la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni. Solo dopo la sua morte, il padre controllando il computer del figlio scopre alcune agghiaccianti verità sull’ultimo periodo della sua esistenza: anonime minacce in rete, violenza e ricatti., da19 ottobre su1 «Questa storia è nata sulla base ...

