Da ‘La Marianna’ al Saraceno di Cavernago | 11 nuove “attività storiche” in provincia di Bergamo

Sono 162 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, che si vanno ad aggiungere alle 2.234 imprese già iscritte all'elenco regionale 'attività storiche e di tradizione: 89 negozi storici, 46 locali storici e 27 botteghe artigiane storiche: 11 sono nella provincia di Bergamo. Per tutte le realtà storiche riconosciute, la Regione dedica risorse economiche specifiche oltre all'inserimento in un sito a loro dedicato (https://www.attivitastoriche.regione.lombardia.it/wps/portal/site/attivita-storiche). "Sono realtà straordinarie, che rappresentano un patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante" spiega l'assessore allo Sviluppo economico di

