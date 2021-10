Da epicentro del Covid a cuore delle vaccinazioni | Bergamo supera il 92% di prime dosi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) La fila di carri militari che trasportavano i corpivittime del: l’immagine simbolo della pandemia in Italia, quella destinata a segnare in maniera indelebile l’immaginario del nostro paese e dell’intero occidente., unacittà più colpite dal virus, oggi si prende una rivincita, che non cancellerà il passato ma che traccia la strada del futuro: il raggiungimento del 92,07% di vaccinati con prima dose. La copertura ormaidi gran lunga quell’85% che era stato fissato come obiettivo dalla Regione e dalle Agenzie di tutela della Salute sul territorio. In Lombardia, secondo gli ultimi dati diffusi, fanno meglio disolo Lecco al 93,26% di, Monza-Brianza al 93,04%, Sondrio al 92,22% e Brescia al 92,18%. ...