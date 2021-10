Da Dubai alla Luna. Lo Spazio italiano all’Expo (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono giorni “spaziali” all’Expo2020 di Dubai, dove è partita la settimana tematica dedicata al settore extra-atmosferico. L’Italia si candida a essere tra i protagonisti delle diverse iniziative, con tre eventi in due giorni per indagare le opportunità di sviluppo oltre i confini della Terra. A maggio l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha firmato per questo un apposito protocollo d’intesa con il Padiglione Italia. Prevede il reciproco impegno a “una collaborazione culturale e scientifica sui temi dello Spazio e dell’aeroSpazio, con particolare riguardo ai sistemi di osservazione della Terra e alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale”. L’accordo comprende varie iniziative durante il semestre espositivo, a partire da questa settimana, la seconda dell’Expo, che (dopo “clima e biodiversità”) gli organizzatori ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono giorni “spaziali”2020 di, dove è partita la settimana tematica dedicata al settore extra-atmosferico. L’Italia si candida a essere tra i protagonisti delle diverse iniziative, con tre eventi in due giorni per indagare le opportunità di sviluppo oltre i confini della Terra. A maggio l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha firmato per questo un apposito protocollo d’intesa con il Padiglione Italia. Prevede il reciproco impegno a “una collaborazione culturale e scientifica sui temi delloe dell’aero, con particolare riguardo ai sistemi di osservazione della Terra e alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale”. L’accordo comprende varie iniziative durante il semestre espositivo, a partire da questa settimana, la seconda dell’Expo, che (dopo “clima e biodiversità”) gli organizzatori ...

