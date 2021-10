Da Calenda a Renzi fino a pezzi di Forza Italia: iniziate le manovre per la nascita di un grande centro (Di martedì 19 ottobre 2021) Al “centro” stanno rompendo gli indugi. Carlo Calenda oggi lo ha definito fronte repubblicano: “Questo paese deve ricomporre l’Italia seria che una parte sta nel centrodestra e una parte che sta nel campo della sinistra” ma nelle ultime settimane in molti hanno ipotizzato la nascita di un nuovo gruppo capace di mettere insieme quelle forze liberali e moderate già nei primi mesi del nuovo anno, segnatamente subito dopo l’elezione del prossimo Capo dello Stato: “E se il nuovo presidente della Repubblica dovesse essere Mario Draghi la partita sarebbe molto più accesa perché partirebbe la gara a prenderne l’eredità politica” spiega un parlamentare molto interessato al dossier “centrista”. Il dato finale delle amministrative, comunque, potrebbe portare ad un accelerata sin da ora. Non tanto per volontà dei ... Leggi su tpi (Di martedì 19 ottobre 2021) Al “” stanno rompendo gli indugi. Carlooggi lo ha definito fronte repubblicano: “Questo paese deve ricomporre l’seria che una parte sta neldestra e una parte che sta nel campo della sinistra” ma nelle ultime settimane in molti hanno ipotizzato ladi un nuovo gruppo capace di mettere insieme quelle forze liberali e moderate già nei primi mesi del nuovo anno, segnatamente subito dopo l’elezione del prossimo Capo dello Stato: “E se il nuovo presidente della Repubblica dovesse essere Mario Draghi la partita sarebbe molto più accesa perché partirebbe la gara a prenderne l’eredità politica” spiega un parlamentare molto interessato al dossier “centrista”. Il dato finale delle amministrative, comunque, potrebbe portare ad un accelerata sin da ora. Non tanto per volontà dei ...

