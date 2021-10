Customer experience, le soluzioni di Skeepers per le aziende (Di martedì 19 ottobre 2021) La Customer experience oggi è diventata cruciale, ha spiegato Pascal Lannoo Cmo (Chief Marketing Officer) di Skeepers (www.Skeepers.io/it/), una digital company specializzata in servizi e soluzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Laoggi è diventata cruciale, ha spiegato Pascal Lannoo Cmo (Chief Marketing Officer) di(www..io/it/), una digital company specializzata in servizi e...

Advertising

SofieFatale1 : RT @alelomi: Automazione diffusa, utilizzo esteso dei dati e architettura servizi per rendere migliore la customer experience. Ne parla Mau… - alelomi : Automazione diffusa, utilizzo esteso dei dati e architettura servizi per rendere migliore la customer experience. N… - Affaritaliani : Customer experience, le soluzioni di Skeepers per le aziende - Filippo_Genzini : I retailer con la massa critica adeguata ribattono colpo su colpo, su tutti i fronti. Partendo dai prezzi - vedasi… - DaniLazNave : RT @LiferayItalia: Liferay, a che punto è la digital customer experience in Italia. -