“Cronaca di un tempo incerto”, il nuovo singolo di Michele Bravi (Di martedì 19 ottobre 2021) Disponibile dal 22 ottobre il nuovo brano, il videoclip in anteprima ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma Uscirà venerdì 22 ottobre il nuovo brano di Michele Bravi “Cronaca di un tempo incerto”, da oggi disponibile in presave e preorder. Scritto da Federica Abbate, Michele Bravi, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione, “Cronaca di un tempo incerto” chiude il racconto de “La Geografia del Buio”. Si tratta di un progetto artistico dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico. “A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni, “Cronaca di un ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021) Disponibile dal 22 ottobre ilbrano, il videoclip in anteprima ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma Uscirà venerdì 22 ottobre ilbrano didi un”, da oggi disponibile in presave e preorder. Scritto da Federica Abbate,, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione, “di un” chiude il racconto de “La Geografia del Buio”. Si tratta di un progetto artistico dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico. “A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni, “di un ...

