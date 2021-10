Cremona, alla guida sbronzi o senza patente: due denunce (Di martedì 19 ottobre 2021) Gussola - Quando i carabinieri hanno visto quell 'auto zizagare hanno capito subito che qualcosa sicuramente non andava. Nel tardo pomeriggio di domenica un 60enne residente in un paese del cremonese ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021) Gussola - Quando i carabinieri hanno visto quell 'auto zizagare hanno capito subito che qualcosa sicuramente non andava. Nel tardo pomeriggio di domenica un 60enne residente in un paese del cremonese ...

Benevento, è ora di tornare a vincere Benevento . Pensare che Caserta possa confermare l'undici di partenza di Cremona anche sabato contro il Cosenza sembra una mezza utopia. Innanzitutto perchè il tecnico giallorosso è alla ricerca della perfezione, dunque proverà a migliorare ulteriormente quella squadra, ...

Strada, a Cremona e Foligno podi toscani Mezza Maratona Città di Cremona. Nella ventesima edizione dell’evento, tornato dopo un anno di stop, la sfida per la vittoria si decide a un chilometro dal traguardo con l’attacco della burundese Fran ...

